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Muhammet BAYRAM/ ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 14.10.2020 - 13:27 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım'dan açıklama

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Son dakika haberi: Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım'dan açıklama
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Anayasa Mahkemesi (AYM) üyesi Engin Yıldırım, "Mesai sonrası Anayasa Mahkemesi bahçesinde yaptığım yürüyüşün ardından çektiğim fotoğrafı hukuk dışı herhangi bir imada bulunmaksızın paylaştım. Ancak insani bir yanılgı ile yanlış yorumlanmaya müsait şekilde paylaştığım mesaj dolayısıyla kamuoyundan özür diliyorum" dedi.

AYM üyesi Yıldırım, Twitter hesabı üzerinden yaptığı ve tepki çeken 'Işıklar yanıyor' paylaşımına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Yıldırım, yazılı açıklamasında, şunları kaydetti:

"Dün gece paylaştığım mesajda maksadını aşan ifadeler kullanmış olmaktan dolayı üzüntü duymaktayım. Kasıtlı olarak hukuk veya demokrasi dışı bir olguya atıf yapmam söz konusu değildir. Hukuk ve demokrasi karşıtı her türlü girişimin karşısında olduğum izahtan varestedir. Mesai sonrası Anayasa Mahkemesi bahçesinde yaptığım yürüyüşün ardından çektiğim fotoğrafı hukuk dışı herhangi bir imada bulunmaksızın paylaştım. Kasıtlı olarak demokrasi ve hukuk dışı hiçbir imada bulunmayacağım şahsımı tanıyan herkesçe malumdur. Ancak insani bir yanılgı ile yanlış yorumlanmaya müsait şekilde paylaştığım mesaj dolayısıyla kamuoyundan özür diliyorum"

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