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AA
Haber Giriş: 09.11.2020 - 22:25 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Ambulansı sollamaya çalışırken faciaya neden oldu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Son dakika haberi... Nevşehir'de ambulansı sollamaya çalışan otomobil karşı yönden gelen kamyonetle çarpıştı. Kazada dört kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı

Son dakika haberi...  M.A. yönetimindeki otomobil, Balcın köyü yakınlarında, Y.K. idaresindeki ambulansı sollamaya çalıştığı sırada karşı yönden gelen S.Ö'nün kullandığı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan ambulans tarlaya savruldu. Kamyonet sürücüsü S.Ö. olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü M.A, otomobildeki Ş.A. ve N.A. ile ambulans sürücüsü Y.K. ile sağlık görevlileri M.S. ve S.S. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsü M.A. ile Ş.A. ve N.A. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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