Son dakika haberi: Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre, koronavirüse yakalanan ve tedavi gördüğü özel bir hastanede yoğun bakımda entübe edilen Selçuk Tektaş bu gece hayatını kaybetti.

Üzücü haberi şovmen Mehmet Ali Erbil Sosyal medya hesabından duyurdu.

Selçuk Tektaş 12 Mayıs 1980 doğumluydu. Evli ve iki kız babası olan Tektaş, 2009 yılında Merve Tektaş ile evlenmişti ve şarkıcı Alişan'ın menajerliğini yapıyordu.

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