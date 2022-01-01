Son dakika haberi: Aksaray'da katliam gibi kaza! Çok sayıda can kaybı var

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Kaza, saat 00.20 sıralarında Aksaray’a bağlı Yeşilova Beldesi yolu 15inci kilometresinde meydana geldi. Nuri Bal (60) yönetimindeki Almanya plakalı otomobil, İbrahim Ergün’ün (47) kullandığı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle iki otomobil de hurdaya döndü. Otomobillerde sıkışan gurbetçi Nuri Bal, diğer otomobilin sürücüsü İbrahim Ergün, eşi Semiha (54), kızları Rumeysa (12), Leyla (22) ile torunları Ceyda (14) ve Aysel, olay yerinde feci şekilde can verdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri, kazada yaşamını yitirenlerin cansız bedenlerini sıkıştıkları yerden çıkardı. 7 kişinin cenazesi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.



Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Dinçer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kazayı şu sözlerle duyurdu:

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"2022 yılına malesef üzücü bir haberle girdik. Yeşilova-Aksaray yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 7 vatandaşımızın ölüm haberini üzüntüyle öğrendim. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum."