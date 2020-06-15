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Anıl UÇAN- Taylan ERGÜN - Gülseli KENARLI - Harun UYANIK /İSTANBUL(DHA)
Haber Giriş: 15.06.2020 - 16:44,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: AKOM'dan İstanbul hava durumu konusunda kritik uyarı!

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Son dakika haberler... İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet ve Koordinasyon Merkezi (AKOM), önümüzdeki üç saat boyunca kentin genelinde aralıklarla kuvvetli gök gürültülü yağmur geçişlerinin yaşanacağı bilgisini paylaştı. Arnavutköy'de şiddetli yağış etkisini göstermeden önce ilçe ve çevresinin üzerini kaplayan kara bulutlar kameralara yansıdı.

AKOM'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, bugün sabah saatlerinde yerel olarak görülen yağışların önümüzdeki üç saat boyunca il genelinde aralıklarla gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olması, akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ayrıca yapılan açıklamada, kısa süreli ve kuvvetli yağan yağmur nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklar karşısında vatandaşa tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.

Yağışların kenti terk etmeyeceğini belirten açıklamada "Salı ve Çarşamba günlerinde kısa süreli ve yerel olarak görülmesi beklenen yağışların Perşembe günü itibari ile il genelinde etkili olacağı, önümüzdeki hafta sonu da aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur şeklinde tekrar etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor" ifadelerine yer verildi.

ARNAVUTKÖY'Ü KARA BULUTLAR SARDI

Arnavutköy'de şiddetli yağış etkisini göstermeden önce ilçe ve çevresinin üzerini kaplayan kara bulutlar kameralara yansıdı. Gündüz vaktini adeta geceye çeviren bulutlar görüntülendi. Arnavutköy'de başlayan şiddetli yağışla birlikte caddeleri su basmış, araç sürücüleri de yolda zor anlar yaşamıştı.

Son dakika haberi: AKOMdan İstanbul hava durumu konusunda kritik uyarı

KAĞITHANE CENDERE YOLU GÖLE DÖNDÜ

Kağıthane Cendere Caddesi göle döndü. Aniden bastıran yağmur Kağıthane'de de etkili oldu. Yağış nedeniyle rögar kapağı taştı, cadde yoğun su birikintisi oluştu. Göle dönen yolda araçlar güçlükle ilerledi.

Son dakika haberi: AKOMdan İstanbul hava durumu konusunda kritik uyarı

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