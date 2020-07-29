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AA
Haber Giriş: 29.07.2020 - 20:40,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Akıncı Üssü darbe girişimi davasında ara karar çıktı

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Son dakika haberi: Akıncı Üssü darbe girişimi davasında ara karar çıktı
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Aylık tutukluluk incelemesi kapsamında sanık ve avukatlarının talepleri alındı.

Daha sonra ara karara yönelik mütalaası sorulan duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasını tekrar ettiğini belirtti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmederek, duruşmayı erteledi

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