Son dakika haberi: AKINCI TİHA'nın ikinci prototipi ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi

Sistem Doğrulama ve Tanımlama Testi kapsamında 17.28’de havalanan Bayraktar AKINCI TİHA’nın ikinci prototipi, Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar’ın yönetiminde gerçekleştirilen test uçuşunda 01 saat 02 dakika havada kaldı. Gökyüzünde gerçekleştirilen testlerin ardından saat 18.30’da piste teker koyan Bayraktar AKINCI TİHA’nın üçüncü uçuş testi de başarıyla tamamlanmış oldu.



"KELEBEK GİBİ UÇUYOR"



aykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Twitter'dan yaptığı paylaşımda AKINCI'nın 2.Prototipinin test uçuşunu tamamladık.. Kelebek gibi uçuyor, Bakalım ne zaman gibi...." dedi.







AKINCI'nın 2.Prototipinin 🐳 test uçuşunu tamamladık..



Kelebek gibi uçuyor,

Bakalım ne zaman 🐝 gibi....#MilliTeknolojiHamlesi ✈🐳🚀🇹🇷 pic.twitter.com/3XNDXrVTRQ — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) August 13, 2020