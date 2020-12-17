Son dakika haberi... Akıllara durgunluk veren olay! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince...

KARISINI, EVLİ SEVGİLİSİ İLE ALDATTI

Recep Bey, karısı Emine Hanımı, evli sevgilisi Aysel'le aldattı. Evliyken Recep Bey'den hamile kalan Aysel Hanım, çocuğu resmi nikahlı eşinin nüfusuna kaydettirdi. Ancak Recep Bey'e de "çocuğun babası sensin" dedi.

Recep Bey, eşi Emine Hanım ve yasak aşkı Aysel dün ATV'de kozlarını son kez paylaştı. Aysel'in çocuğuna yapılan DNA testinin sonucu canlı yayında açıklandı. DNA testi sonucu beklenirken, Aysel Hanım'ın Recep Bey'e "o sensin" demesi dikkat çekti.

ÇOCUĞUN BABASI RECEP ÇIKTI

DNA testi sonucu da Aysel'i haklı çıkardı. Çocuğun babası Recep Bey çıktı. Aysel Hanım'ın bu sonuca sevinmesi herkesi şaşırttı.

ESRA EROL SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Esra Erol, bir çocuğun soy bağının değiştirilmesinin hapis cezalık suç olduğunu açıkladı ve Recep Bey ile Aysel Hanım hakkında Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.