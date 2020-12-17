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Haber Giriş: 17.12.2020 - 11:26 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi... Akıllara durgunluk veren olay! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince...

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ATV'de yayınlanan "Esra Erol'da" programında Karabük'te yaşanan ve akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Evli kadın, evli sevgilisinden çocuk yapıp nikahlı eşinin nüfusuna yazdırdığını öne sürdü. Canlı yayında DNA testi sonucunu açıklayan Esra Erol, çocuğun yasak aşkından olduğunu söyledi. Test sonucunu öğrenen evli kadının sevinç çığlıkları ise programa damga vurdu.

KARISINI, EVLİ SEVGİLİSİ İLE ALDATTI

Recep Bey, karısı Emine Hanımı, evli sevgilisi Aysel'le aldattı. Evliyken Recep Bey'den hamile kalan Aysel Hanım, çocuğu resmi nikahlı eşinin nüfusuna kaydettirdi. Ancak Recep Bey'e de "çocuğun babası sensin" dedi.

Recep Bey, eşi Emine Hanım ve yasak aşkı Aysel dün ATV'de kozlarını son kez paylaştı. Aysel'in çocuğuna yapılan DNA testinin sonucu canlı yayında açıklandı. DNA testi sonucu beklenirken, Aysel Hanım'ın Recep Bey'e "o sensin" demesi dikkat çekti.

ÇOCUĞUN BABASI RECEP ÇIKTI

DNA testi sonucu da Aysel'i haklı çıkardı. Çocuğun babası Recep Bey çıktı. Aysel Hanım'ın bu sonuca sevinmesi herkesi şaşırttı. 

ESRA EROL SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Esra Erol, bir çocuğun soy bağının değiştirilmesinin hapis cezalık suç olduğunu açıkladı ve Recep Bey ile Aysel Hanım hakkında Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

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