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Son dakika haberi: Akdeniz'de yeni Navtex kararı! 18 Ekim'e kadar uzatıldı
Son dakika haberine göre, Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi'nin çalışma yürüteceği alan için 18 Ekim'e kadar sürecek yeni NAVTEX (denizcilere duyuru) ilan edildi.
Son dakika haberi... İlana göre, geminin görevi 18 Eylül'den 18 Ekim'e kadar sürecek.
Barbaros Hayreddin Paşa gemisi, "Tanux-1" ve "Apollo Moon" isimli gemilerle Doğu Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında ilan edilen bölgede sismik çalışmalarını yürütecek.
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Son dakika: NAVTEX ilanı için Yunanistan'ın tepkisine Türkiye'den açıklama! NAVTEX nedir?NAVTEX ilanı sonrası Meis ve Rodos adaları arasındaki bölgede gerçekleşecek olan sismik araştırmaya karşı çıkan Yunanistan, alanın Türkiye'nin kıta sahanlığı dışında olduğunu iddia etti. Bunun üzerine Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada, Oruç Reis gemisinin araştırma yapacağı alanın, Türkiye'nin Birleşmiş Milletlere bildirdiği kıta sahanlığı içerisinde olduğu ifade edildi. İşte, NAVTEX ilanı hakkında son gelişmeler ve NAVTEX nedir sorusunun cevabı
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