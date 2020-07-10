DHA
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Son dakika haberi: Akdeniz'de korkutan deprem
Son dakika haberi: Akdeniz’de Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Son dakika haberi:İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi’nin verilerine göre merkez üssü Akdeniz olan Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya’nın Alanya ilçesinin 66.52 kilometre açığında, saat 22.77’deki deprem, 33.93 kilometre derinlikte kaydedildi.
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