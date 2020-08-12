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AA
Haber Giriş: 12.08.2020 - 20:29,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Akdeniz'de 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Son dakika haberi: Akdeniz'de 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Son dakika haberine göre; Akdeniz'de, Hatay'ın Yayladağı ilçesi açıklarında 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Twitter hesabından paylaşılan bilgiye göre, saat 20.03'te Yayladağı açıklarında 3,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Yayladağı'ndan 26,12 kilometre açıkta meydana gelen depremin; 23,9 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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