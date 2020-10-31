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ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 31.10.2020 - 13:15 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: AK Parti'li Çelik’ten sert tepki: Profesyonel nefret üreticilerine kulak asmayın

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Son dakika haberi: AK Parti'li Çelik’ten sert tepki: Profesyonel nefret üreticilerine kulak asmayın
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İzmir'deki depreme ilişkin, "Böyle günlerde aklı ve kalbi nefret dolu olanlara, profesyonel nefret üreticilerine kulak asmayın. Güvenlik güçlerimiz ve yargımız gerekeni yapıyor" dedi.

AK Partili Çelik, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından provakatif paylaşım yapanlarla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Çelik, "Yüreklerimiz İzmir’imizle beraber atıyor. Tek can, tek yürek halinde canlarımızın kurtarılmasını diliyoruz. Böyle günlerde aklı ve kalbi nefret dolu olanlara, profesyonel nefret üreticilerine kulak asmayın. Güvenlik güçlerimiz ve yargımız gerekeni yapıyor" dedi.

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