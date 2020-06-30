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DHA
Haber Giriş: 30.06.2020 - 23:51,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: ​AK Parti'li Muhammet Emin Akbaşoğlu: Son koronavirüs testim pozitif

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Son dakika haberi: ​AK Parti'li Muhammet Emin Akbaşoğlu: Son koronavirüs testim pozitif
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Son dakika haberi... AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Rutin yaptırdığımız korona testlerinden sonuncusunun bugün pozitif çıkması üzerine gerekli tıbbi süreç başlatıldı. Elhamdülillah genel sağlık durumum iyi" dedi.

AK Parti'li Emin Akbaşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Rutin yaptırdığımız korona testlerinden sonuncusunun bugün pozitif çıkması üzerine gerekli tıbbi süreç başlatıldı. Elhamdülillah genel sağlık durumum iyi. Bu vesile ile geçmiş olsun dileklerini ileten tüm dostlara samimi teşekkürlerimi iletir, özellikle dualarınızı istirham ederim" ifadelerini kullandı.

 

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