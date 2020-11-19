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Haber Giriş: 19.11.2020 - 18:50 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: AK Parti'li Mehmet Özhaseki, koronavirüse yakalandı

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Son dakika haberi: AK Parti'li Mehmet Özhaseki, koronavirüse yakalandı
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Son dakika haberine göre; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

AK Parti'li Mehmet Özhaseki, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Hamdolsun, şu an iyi durumdayım ve tedavim doktorlarımızın tavsiyesi doğrultusunda evde devam ediyor. Hayır dualarınızı eksik etmemenizi istirham ediyorum. İrtibatlı olduğum dostlarımızın dikkatli olmalarını hususen rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

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