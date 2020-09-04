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Haber Giriş: 04.09.2020 - 17:05 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: AK Partili Çelik’ten Yunanistan’a tepki

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Son dakika haberi: AK Partili Çelik’ten Yunanistan’a tepki
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ''Yunanistan’da faşistlerin Anadolu Ajansı çalışanlarını hedef göstermesi tam bir barbarlık. Yunan makamlarının bu konuyu geçiştirmesi kabul edilemez. Yunan makamları faşistlerden mi basın özgürlüğünden mi yana olduklarını netleştirmeliler.'' dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ''Yunanistan’da faşistlerin Anadolu Ajansı çalışanlarını hedef göstermesi tam bir barbarlık. Yunan makamlarının bu konuyu geçiştirmesi kabul edilemez. Yunan makamları faşistlerden mi basın özgürlüğünden mi yana olduklarını netleştirmeliler.'' dedi.

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