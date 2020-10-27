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KARÄ°KATÃœR SKANDALI



Bu Ã§aÄŸ maalesef nefret suÃ§larÄ±nÄ±n giderek damga vurduÄŸu bir Ã§aÄŸ. Peygamber efendimize hakaret edenleri bu hakaretle baÅŸ baÅŸa bÄ±rakÄ±yoruz.

DÄ°YARBAKIR ANNELERÄ°



DiyarbakÄ±r Anneleri evlat nÃ¶betlerine devam ediyorlar. 421 gÃ¼n oldu. Bu anneler evlatlarÄ±na kavuÅŸmak iÃ§in dÃ¼nya tarihine geÃ§ecek bir mÃ¼cadele veriyorlar.Â 164 aile katÄ±ldÄ±, evladÄ±na kavuÅŸan aile sayÄ±sÄ± 19'a yÃ¼kseldi.Â BÃ¼tÃ¼n bu sÃ¼reÃ§ evlat ve vicdan Ã§aÄŸrÄ±sÄ± olarak orada duruyor.Â Bu anneler 'Ana gibi yar olmaz, BaÄŸdat gibi diyar olmaz' sÃ¶zÃ¼nÃ¼ 'Ana gibi yar olmaz, DiyarbakÄ±r gibi yar olmaz'a Ã§evirdiler.Â Birileri gidip de DiyarbakÄ±r Anneleri'ni gÃ¶rmezden gelerek "Ben demokrasi mÃ¼cadelesi veriyorum" gibi sÃ¶zler sarfediyorsa bilelim ki otomatikman kendisini iki yÃ¼zlÃ¼ bir adrese postalamÄ±ÅŸ olur.Â GeÃ§enlerde o annelere bir milletvekilinin yaptÄ±ÄŸÄ± hakaret kendi vicdanÄ±nÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne sattÄ±klarÄ±nÄ±n gÃ¶stergesidir.Â DiyarbakÄ±r Anneleri ile dayanÄ±ÅŸma iÃ§erisinde olmak orada herhangi bir ÅŸekilde evlatlarÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ annelerle dayanÄ±ÅŸma iÃ§erisinde ibaret olmak deÄŸil.Â DiyarbakÄ±r Anneleri'nin her zaman yanÄ±ndayÄ±z.Â EvlatlarÄ±na kavuÅŸamamÄ±ÅŸ olanlarÄ±n ilk fÄ±rsatta evlatlarÄ±na kavuÅŸmalarÄ±nÄ± diliyoruz.Â ÅžÄ±rnak'ta da anneler bir eylem baÅŸlattÄ±lar.Â Onlara da selamlarÄ±mÄ±zÄ±, hÃ¼rmetlerimizi iletiyoruz.



'ERMENÄ°STAN Ä°ÅžGALCÄ°DÄ°R, AZERBAYCAN VATAN SAVUNMASI YAPIYOR'



HaksÄ±z ve hukuksuz saldÄ±rÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda Azerbaycan'Ä±n ortaya koyduÄŸu vatan savunmasÄ± tÃ¼m safhalarÄ±yla izlediÄŸimiz bir sÃ¼reÃ§ olarak devam ediyor.Â Bir yÃ¶ntem olarak bazÄ±larÄ± ateÅŸkes mekanizmasÄ±nÄ± kullanmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±lar.Â AteÅŸkes Ermeniler tarafÄ±ndan hemen ihlal edildi.Â BÃ¶ylece bir kere daha Ermenistan'Ä±n diplomasi, siyasi mÃ¼zakere istemeyen, saldÄ±rganlÄ±kla iÅŸi bitirmek isteyen taraf olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.Â 23 Ekim itibarÄ±yla Ermenistan'Ä±n Azerbaycan'daki sivil yerleÅŸim yerlerine saldÄ±rmasÄ± sonucunda 63 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti, 219 Azerbaycan TÃ¼rkÃ¼ kardeÅŸimiz yaralandÄ±.Â Bizim aÃ§Ä±mÄ±zdan Azerbaycan'Ä±n toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ kÄ±rmÄ±zÄ± Ã§izgimizdir. Ermenistan saldÄ±rgan taraftÄ±r.Â CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z her tarafta sn. CumhurbaÅŸkanÄ± Aliyev'le gÃ¶rÃ¼ÅŸerek desteÄŸini yineliyor.Â 18-20 Ekim tarihlerinde Meclis BaÅŸkanÄ± Åžentop BakÃ¼'yÃ¼ ziyaret ederek TÃ¼rkiye'nin Azerbaycan'a desteÄŸini gÃ¶stermiÅŸtir.Â Ã‡Ã¶zÃ¼m bulmak isteyenlerin ilk olarak Ermenistan'Ä±n iÅŸgalini masaya yatÄ±rmasÄ± gerekiyor.Â KarabaÄŸ Azerbaycan'Ä±n topraÄŸÄ±dÄ±r, Ermenistan orada iÅŸgalcidir. Azerbaycan vatan savunmasÄ± yapmaktadÄ±r.



KKTC SEÃ‡Ä°MLERÄ°



KKTC'de seÃ§imler oldu ve KKTC'de Sn. Tatar cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ildi. Sn. Tatar'Ä±n ifade ettiÄŸi sÃ¶zler yeni ve pozitif bir dÃ¶nemin iÅŸaretÃ§isidir. KKTC CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda geÃ§miÅŸ dÃ¶nemde duyduÄŸumuz birtakÄ±m incitici mesajlar, KÄ±brÄ±s davasÄ±nÄ± ve KÄ±brÄ±s TÃ¼rkÃ¼'nÃ¼ inciten mesajlarÄ±n da dÃ¶nemi bÃ¶ylece kapanmÄ±ÅŸ oldu.Â Sn. Tatar'Ä±n gerÃ§eklere dayanan Ã§Ã¶zÃ¼mlerin altÄ±nÄ± Ã§izmesi KKTC'nin hak ve menfaatlerinin korunmasÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan yeni bir dÃ¶neme iÅŸaret etmektedir.



'TÃœRKÄ°YE HAKLARINI SAVUNMAKTADIR'



Åžu anda OruÃ§ Reis 25 Ekim -4 KasÄ±m sismik araÅŸtÄ±rma icra edeceÄŸi bir bÃ¶lge sÃ¶z konusu. BurasÄ± Yunanistan'a 440, Ã¼lkemize ise 130 km uzaklÄ±ktadÄ±r.Â UluslararasÄ± hukukun iÅŸaret ettiÄŸi gibi TÃ¼rkiye hukuki temelde haklarÄ±nÄ± savunmaktadÄ±r. Yunanistan ise maksimalist tezlerin peÅŸinden koÅŸmaktadÄ±r.Â MÃ¼zakereler sÃ¶z konusu oluyor zaman zaman. Sahada fiili bir durum yaratmak gibi bir tutumdan sÃ¶z ederse Yunanistan, mÃ¼zakere kapÄ±mÄ±z her zaman aÃ§Ä±ktÄ±r.Â TÃ¼rkiye Cumhuriyeti bir mÃ¼zakere devletidir. Ama sahada fiili bir durum ortaya koyduklarÄ± zaman cevabÄ± verilir. Esas olan ilke AtatÃ¼rk'Ã¼n ifade ettiÄŸi gibi 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesidir.Â TÃ¼rkiye ile meselelerini mÃ¼zakere yoluyla Ã§Ã¶zmek isteyenler iÃ§in TÃ¼rk diplomatlarÄ± dÃ¼nyanÄ±n en yÃ¼ksek mÃ¼zakere deneyimine sahiptirler.Â Her zaman kazan-kazan formÃ¼lÃ¼yle birlikte TÃ¼rkiye'nin diplomasi ekolÃ¼nÃ¼n bÃ¶lgesel ve kÃ¼resel barÄ±ÅŸtan yana Ã§ok ciddi sonuÃ§lar Ã¼retebildiÄŸi gÃ¶rÃ¼lmektedir.Â MÃ¼zakereyi bir istismar aracÄ± olarak kullananlar varsa TC'nin buradaki kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ± esastÄ±r.



'FRANSA'NIN DARBECÄ° HAFTER'E NASIL DESTEK VERDÄ°ÄžÄ°NÄ° BÄ°LÄ°YORUZ'



Yunanistan Girit AdasÄ±'nÄ±n kuzeyine doÄŸru birtakÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalar yapacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyerek Libya'nÄ±n haklarÄ±nÄ± da ihlal etmiÅŸ oluyor.Â TÃ¼rkiye baÅŸtan beri Libya'daki krizin askeri Ã§Ã¶zÃ¼m yerine BMGK kararlarÄ± doÄŸrultusunda LibyalÄ±lar arasÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼lecek bir sÃ¼reÃ§ten geÃ§tiÄŸini ifade etti.Â Fransa'nÄ±n darbeci Hafter'e nasÄ±l destek verdiÄŸini biliyoruz.Â LibyalÄ±lar'Ä±n sahipleneceÄŸi bir Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n ortaya Ã§Ä±kmasÄ± konusunda herkesin hassas olmasÄ± gerekiyor.Â 5+5 komisyon toplantÄ±larÄ± sonucu Cenevre'de 23 Ekim'de bir ateÅŸkes imzalandÄ±. Bunu kimin bozacaÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lecek. Libya'nÄ±n toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ ve LibyalÄ±lar'Ä±n sahipleneceÄŸi bir Ã§Ã¶zÃ¼m konusundaki hassasiyetimizi sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yoruz.



S-400 TARTIÅžMALARI



NATO TÃ¼rkiye'nin bu ihtiyacÄ± sÃ¶z konusu olduÄŸunda TÃ¼rkiye'nin yardÄ±mÄ±na etkili ÅŸekilde koÅŸamamÄ±ÅŸtÄ±r.Â S-400 tedariki bir tercih olarak deÄŸil, TÃ¼rkiye'nin gÃ¼venliÄŸinin bir gereÄŸi, bir zorunluluk olarak ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±r.Â TÃ¼rkiye'nin NATO Ã¼yeliÄŸini sorgulamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar. TÃ¼rkiye NATO iÃ§erisinde Ã§ok Ã¶nemli bir gÃ¼Ã§tÃ¼r.Â S-400 kullanÄ±mÄ± TÃ¼rkiye'nin NATO Ã¼yeliÄŸiyle Ã§eliÅŸen bir durum deÄŸildir.Â MÃ¼ttefiklerimizin herhangi bir ÅŸekilde tehdit veya taciz diliyle kullanÄ±lmasÄ± ÅŸimdiye kadar olan kazanÄ±mlara uygun bir tablo ortaya Ã§Ä±karmÄ±yor.Â



'MACRON SAYIN CUMHURBAÅžKANIMIZI HÄ°Ã‡BÄ°R ZAMAN UYARAMAZ'



Gerilimi tÄ±rmandÄ±rma politikasÄ± izliyor her seferinde Macron.Â Macron zaman zaman konuÅŸmalarÄ±nda "Ben Sn. ErdoÄŸan'Ä± uyardÄ±m" gibisinden cÃ¼mleler kuruyor. Bu cÃ¼mlelerin hiÃ§birisi doÄŸru deÄŸil. Macron Sn. CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±za hiÃ§bir zaman o cÃ¼mleleri kurmamÄ±ÅŸtÄ±r, kuramaz. CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ± kapalÄ± veya aÃ§Ä±k bir ortamda uyaramaz.Â Macron'un Libya'daki politikasÄ± Ã§Ã¶ktÃ¼kten sonra TÃ¼rkiye'yi ve CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ± hedef alan bir tutum iÃ§erisine giriyor.Â O sÃ¶zler gerÃ§ek olmadÄ±ÄŸÄ± gibi ÅŸu anda uyguladÄ±ÄŸÄ± dÄ±ÅŸ politika da gerÃ§ekÃ§i deÄŸil, baÅŸarÄ±lÄ± olmasÄ± sÃ¶z konusu deÄŸil. Akdeniz'e gemi, uÃ§ak gÃ¶ndererek gÃ¶vde gÃ¶sterisi yapmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor ama hiÃ§bir sonucu yok.Â Libya'da uyguladÄ±ÄŸÄ± yanlÄ±ÅŸ politikalarÄ±n neticesi yine toplu mezarlar oldu.Â Bununla yÃ¼zleÅŸmesi gerekirken CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±za ve TÃ¼rkiye'yi hedef almaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.Â 'Fransa Ä°slamÄ±'ndan bahsediyor. Kendi kafasÄ±na gÃ¶re dinleri, insanlarÄ± bir mÃ¼hendislik faaliyetinden geÃ§irmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.Â Ä°slam dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±, antisemitizmi kÄ±ÅŸkÄ±rtan sÃ¶zlerdir bunlar.Â DAEÅž gibi Ã¶rgÃ¼tlere ideolojik mÃ¼himmat saÄŸlar Macron'un bu sÃ¶zleri.Â Avrupa'daki demokratik deÄŸerleri de incitir.Â Laik devret kavramÄ± Ã§ok merkezi vurguya sahip bir kavramdÄ±r.Â Bu kavrama bu kadar referans verilen bir Ã¼lkede 'Fransa Ä°slamÄ±'ndan sÃ¶z etmesi bÃ¼yÃ¼k bir basiretsizliktir.Â Avrupa'daki MÃ¼slÃ¼manlarÄ± taciz etmek, camilere saldÄ±rmak sadece ve sadece oradaki Ä±rkÃ§Ä±larÄ±n iÅŸine, Avrupa'daki demokrasiyi yok etmek isteyen faÅŸistlerin, DAEÅž gibi Ã¶rgÃ¼tlerin iÅŸine yarar. AvrupalÄ± MÃ¼slÃ¼manlar, Avrupa demokratik toplumlarÄ±nÄ±n ayrÄ±lmaz bir parÃ§asÄ±dÄ±r



SORU CEVAP

NAVTEX'LERÄ°N Ä°PTALÄ°



GÃ¶rÃ¼ÅŸme mekanizmasÄ± Ã§ok verimli iÅŸlemiyor. Ä°stikÅŸafi gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler Yunanistan'Ä±n yÄ±llar Ã¶nce masadan Ã§ekilmesiyle sona ermiÅŸtir. Ä°stikÅŸafi gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri hiÃ§bir zaman tek bir konunun ele alÄ±nmasÄ± iÃ§in almadÄ±k. O mÃ¼zakere Ã§erÃ§evesine baÄŸlÄ± kalacaksa Yunanistan, TÃ¼rkiye mÃ¼zakereyi tabii ki desteklemektedir. Yunanistan'Ä±n NAVTEX'i siyasi Ã§atÄ±ÅŸma olarak ilan ettiÄŸini gÃ¶rÃ¼yoruz. Fakat bizim hassasiyetimiz var, milli gÃ¼nlerde atÄ±ÅŸ tatbikatÄ±-eÄŸitimi yapmÄ±yoruz. O Ã¼lkelerden de bu centilmenliÄŸi bekleriz. Onlar kaldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± iÃ§in bizim de kaldÄ±rmamÄ±z normal.



HATAY'DAKÄ° PATLAMA



YakÄ±ndan takip ediyoruz. GÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerimizi tebrik ediyoruz. Belli ki bunlarÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± hazÄ±rlÄ±k bÃ¼yÃ¼k bir katliama imza atmaktÄ±. Paramotorla geliyorlar. Bu eÄŸitimin PKK iÃ§erisinde gerÃ§ekleÅŸmesi mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil. Onlara bu cihazlarÄ± ve eÄŸitimi kim veriyor? Bu TÃ¼rkiye'nin bilgisi dahilindedir. GÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerimizin rahatÃ§a iÅŸlerini sÃ¼rdÃ¼rebilmesi iÃ§in bununla ilgili bir ÅŸey sÃ¶ylemiyorum.Â Burada yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalar gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerimizin Ã§ok kararlÄ± ve titiz Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sonucu gerÃ§ekleÅŸti. DolayÄ±sÄ±yla PKK burada yeni bir hat oluÅŸturamadÄ±.Â Fakat geliÅŸ biÃ§imleri arkalarÄ±nda bir desteÄŸin olduÄŸunu gÃ¶steriyor.Â TÃ¼rkiye'deki gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri TÃ¼rkiye'nin gÃ¼venliÄŸini koruyacak kararlÄ±lÄ±ÄŸa ve dikkate sahiptir. Bu eylem pÃ¼skÃ¼rtÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼r. Bundan sonraki eylemler iÃ§in de her tÃ¼rlÃ¼ hazÄ±rlÄ±k yapÄ±lacaktÄ±r.



KILIÃ‡DAROÄžLU'NUN SÃ–ZLERÄ°NE YANIT



Bir siyasetÃ§iye, hanÄ±mefendinin Ã¼zerinden siyaset yapmak yakÄ±ÅŸmÄ±yor. YakÄ±ÅŸÄ±ksÄ±z bir tavÄ±r. Maalesef en temel deÄŸerlere riayet etmeyen bir tutum iÃ§erisine girebiliyor. HanÄ±mefendiyle ilgili kurduÄŸu cÃ¼mleler son derece yakÄ±ÅŸÄ±ksÄ±zdÄ±r. SiyasetÃ§inin muhatabÄ± siyasetÃ§idir. Åžiddetle kÄ±nÄ±yoruz.Â SÃ¶zel ÅŸiddetin kadÄ±na ÅŸiddetin Ã¶nemli bir parÃ§asÄ± olduÄŸunu ifade ediyoruz.Â Aileler, kadÄ±nlar Ã¼zerinden siyaset yapma tarzÄ± doÄŸrudan ÅŸiddettir, saygÄ±sÄ±zcadÄ±r ve kÄ±nanmasÄ± gerekiyor.Â HanÄ±mefendiyi diline alarak bu ÅŸekilde bir Ã¶rnek ortaya koymasÄ± son derece yakÄ±ÅŸÄ±ksÄ±zdÄ±r.Â Allahtan kimse bu siyasetÃ§iyi Ã¶rnek almÄ±yor. Ã–rnek alÄ±p siyasetlerini aileler, eÅŸler Ã¼zerinden yapmaya Ã§alÄ±ÅŸsa ne kadar Ã§irkin bir siyaset ortaya Ã§Ä±kar.Â Libya'yla ilgili, Suriye'yle ilgili politikamÄ±z konusunda Sn. KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun hÃ¼kÃ¼metimize karÅŸÄ± kullandÄ±ÄŸÄ± tezlerin bir kÄ±smÄ± Fransa'nÄ±n tezleriyle aynÄ±ydÄ±. FransÄ±z siyasi tezlerini kullanmaktan vazgeÃ§erek boykota katÄ±labilir. Bir siyasetÃ§inin dil haznesi bu kadar zayÄ±f olabilir mi? Bir derdi varsa bunu saygÄ±sÄ±zlÄ±k yapmayacak birtakÄ±m cÃ¼mlelerle ortaya koyabilir. Ama tutup doÄŸrudan hakaret ediyor. YanlÄ±ÅŸ bulduÄŸu bir ÅŸey varsa tabii ki eleÅŸtirebilir ama doÄŸrudan hakaret diline kaÃ§Ä±yor.Â Ä°stanbul Valisi son derece deneyimli, birikimli ve iyi bir kamu idarecisi arkadaÅŸÄ±mÄ±zdÄ±r.