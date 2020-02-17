Son dakika haberi... AK Parti'den yeni kanun teklifi: İllegal bahis ve şans oyunlarını katalog suçuna alıyoruz

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, KOBİ'lerin desteklenmesi, illegal bahis ve şans oyunlarının katalog suçlar kapsamına alınması, gazilere ikinci maaş bağlanması, doğal afetlerde, doğal gaz ve elektrik borçlarının ertelenmesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü taşınmazlarında kira borcu olanlara 3 ay süre tanınması, yivsiz tüfek, spor ve nişan tüfeği ile tabancaları izinsiz üretenlere yönelik hapis cezasının artırılmasını da içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.



Mehmet Muş, İş Bankası hisseleri ile ilgili soruya da “Hukukçularımız gerekli değerlendirmeyi yapıyorlar. Değerlendirmeler netleştikçe, olgunlaştıkça bu anlamda bilgi paylaşımda bulunacağız" dedi.



AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un açıklamaları şöyle:

Yurt dışında bulunan vatandaşlarımız ve mavi kart sahiplerine dövizli BES imkanı getiriyoruz. KOBİ’lerin desteklenmesi amacıyla kredi garanti kuruluşlarına sağlanan kaynak 30-35 milyara çıkıyor. KOBİ’lere ekstra 175 milyar finansal destek anlamına gelmektedir. Mesleki yeterlilik belgelerinin düzenlenmesiyle alakalı işsizlik fonundan destek veriyoruduk bu desteğimiz 2021’e kadar devam edecek. Esnaf ahilik fonunun başlangıcını yıl sonuna kadar erteliyoruz.

Tüketicilerin ihtiyaçlarının yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanabilmesi için düzenleme yapıyoruz. Bir vatandaşımız bunu derse, bu düzenlemeyle birlikte imkan getirmiş olacağız.

Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla alakalı ihalelerin Türk Lirası cinsinden yapılmasını getirmiş olacağız.

Vakıflar genel müdürlüğündeki taşınmazlarda, üç veya daha fazla kira birikmiş olanlara üç ay süre veriyoruz. Bu süre içerisinde eğer ödenmezse 15 gün için valiliklerce tahliyelerinin sağlanması ön görülüyor.

"İLLEGAL BAHİS VE ŞANS OYUNLARINI KATALOG SUÇUNA ALIYORUZ"

Vakıf yapım onarım ihaleleri karşılığı kira sözleşmesi yapılan yerlerde kira sözleşmesi süresince en fazla üç kiradan fazlasını ödememesi durumunda 15 gün içinde valiliklerce tahliyeleri sağlanacaktır.

İllegal bahis ve şans oyunlarını katalog suçuna alıyoruz ve BTK’ya kapatma yetkisi vermiş olacağız.

SİLAH SATIŞINA CEZA

Ateşli silahlarla ilgili satın alma belgesi olmayanlara satış yapanlara yönelik 1 yıldan 3 yıla hapis cezası getirmiş olacağız. Ticari reklam, tanıtım ve satış için idari yaptırımlar getiriyoruz. Eğer bir ulusal kanalda bu silahların satışı yapılırsa 419 bin lira, yerel TV olursa 20 bin 953 lira.”

YENİDEN DARBE OLACAK SÖYLENTİSİ… NEDEN TEKRAR GÜNDEME GETİRİLİYOR?

Tabi bunun hangi mihraklar tarafından çıkarıldığını bilemiyorum. Ama bildiğim bir şey var, bunu deneyenler gereken cevabı alacaklardır. Türkiye istikrarını oluşturup, ekonomik büyüme ve ivme kazanmaya başlarsa maalesef bu tip girişimlerle karşılaşıyoruz. Ama hiçbir şekilde milletten aldığımız iradeyi başka şekilde devretme düşüncemiz yoktur. Bunu planlayanlar, bu düşüncede olanlara da akıllarını başlarına almaya davet ederim. Milletimiz gereken cevabı verir.

Türkiye’nin ekonomik büyümesi yüzde 5’i aşacak. Faizlerde ciddi bir düşüş oldu. Ekonomik göstergelerimiz iyi noktada gidiyorken maalesef bu tür söylemlerle muhatap kalıyoruz. Türkiye yolundan ayrılmayacaktır. Emin adımla yoluna devam edecektir.

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