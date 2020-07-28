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DHA
Haber Giriş: 28.07.2020 - 19:54,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: AK Parti'den deprem ve doğal afet araştırma komisyonu talebi

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Son dakika haberi: AK Parti'den deprem ve doğal afet araştırma komisyonu talebi
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Son dakika haberine göre AK Parti, depremler ve doğal afetlerin araştırılması ve alınması gereken önlemlerin tespiti amacıyla Meclis'te araştırma komisyonu kurulması talebinde bulundu.

Son dakika haberi... AK Parti, Türkiye'de olası depremlerde can ve mal güvenliğinin sağlanması, depremler hakkında bireysel ve toplumsal bilincin artırılması, depremlerin neden olabileceği fiziksel, sosyal, psikolojik, ekonomik ve çevresel zararların en aza indirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi, depreme hazırlıklı yaşam alanlarının oluşturulması için yapılacakların tespiti ve çözüm önerilerinin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırması açılmasını istedi.

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