Son dakika haberi... AK Parti'den CHP'li Özgür Özel'e sert tepki

Ünal'ın Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:

"Sinek küçüktür ama mide bulandırır atasözümüzün tam karşılığı olan kişi, çirkin ve alçak tavrın mide bulandırıyor. Hakaret ettiğin ve çirkinliğini kustuğun Lider, beslendiğiniz darbeci vesayetçi yapıları devirdi, birlikte hareket ettiğiniz küresel egemenlere meydan okudu. Peki siz?

18 yıldır çıktınız yenildiniz, çıktınız yenildiniz, çirkefleştiniz. Yine yenileceksiniz! Git pisliğini kusmak için başka bir duvar bul. Bu tür provokasyonlar yerine içinizdeki taciz, tecavüz ve şiddet olayları ile ilgilenin."

PEŞ PEŞE TEPKİLER

CHP'li Özgür Özel'in paylaşımına AK Parti cephesinden peş peşe tepkiler geldi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: "Diktatör var" diyebiliyorsan diktatör yoktur. Çünkü diktatörün olduğu yerde diktatör diyebilen yoktur. Ama illa bir diktatör arıyorsan bakacağın yer partindir. Size kapıyı gösteren genel başkanındır. Ha o da diktatör değil; diktatörcük bozuntusudur!

AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı: Biden’la aynı dili konuşmayı siyaset sanan acizler sizi! Recep Tayyip Erdoğan Milletin Adamıdır. Haddinizi bilmezseniz, milletimiz haddinizi bildirmeye devam edecek, 18 yıldır olduğu gibi.