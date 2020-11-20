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DHA
Haber Giriş: 20.11.2020 - 14:59 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten, Pompeo'ya tepki

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Son dakika haberi: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten, Pompeo'ya tepki
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ''ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun işgal altındaki Filistin topraklarında gayrı meşru kurulan yerleşim yerlerini ziyaret etmesi uluslararası hukukun ve kararların açık ihlalidir. Pompeo, Golan ve Kudüs kararlarıyla Filistin’de iki devletli çözüm planının altını oyan adımlar atıyor. Bu yaklaşım, sorumsuz bir şekilde Ortadoğu’da barış ve istikrarı tehlikeye atmakta ve krizi derinleştirmektedir.'' dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ''ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun işgal altındaki Filistin topraklarında gayrı meşru kurulan yerleşim yerlerini ziyaret etmesi uluslararası hukukun ve kararların açık ihlalidir. Pompeo, Golan ve Kudüs kararlarıyla Filistin’de iki devletli çözüm planının altını oyan adımlar atıyor. Bu yaklaşım, sorumsuz bir şekilde Ortadoğu’da barış ve istikrarı tehlikeye atmakta ve krizi derinleştirmektedir.'' dedi.

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