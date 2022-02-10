Son dakika haberi AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na fatura tepkisi: CHP'nin siyasi iflas ilanıdır

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, A Haber canlı yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

FATURA TEPKİSİ

Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturaları ile ilgili açıklamasına sert tepki gösteren Ömer Çelik, "CHP, muhalefeti husumet siyasetine çeviriyor. Kılıçdaroğlu'nun açıklaması CHP'nin siyasi iflas ilanıdır." dedi.

"DEMOKRASİYİ KALDIRAÇ OLARAK KULLANIYOR"

CHP'nin demokrasi kavramı ile muhalefet kavramını yan yana getiremediğini belirten Ömer Çelik, şöyle devam etti:

"Sadece bu somut olayla ilgili değerlendirelecek bir açıklama değil. CHP, demokrasi kavramı ile muhalefet kavramını yan yana getiremiyor. Demokrasilerde muhalefet son derece kıymetli bir tavırdır. Nihayetinde belli çerçeveler içinde bunun yapılmasına demokratik muhalefet diyoruz. Muhalefet yapacağı zaman bir husumet siyasetine çeviriyor. CHP yönetiminin demokrasiden çok haz etmediğini görüyoruz. Demokrasiyi kendine bir alan açmak için kaldıraç olarak kullanıyor.

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Bir siyasi partinin kanunsuzluğu teşvik etmesi kendi varlık sebebini ortadan kaldırması demektir. Bu düzeydeki bir siyasi partinin ve genel başkanının muhalefet etmek adına kanunsuzluğu teşvik eder duruma düşmesi, demokrasi kavramı ile ne kadar kavgalı olduklarını gösteriyor.

Bunların yaptıkları, toplumun gözünde ne kadar zavallı bir seviyeye düştüklerini gözler önüne seriyor. Bu demokratik ve siyasi bir muhalefet değildir."