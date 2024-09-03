Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde teğmenlerin yeminine ilişkin açıklama

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Konferans Salonu'nda yapılan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik, Kara Harp Okulunun mezuniyet töreninde bir grup yeni mezun teğmenin kılıçlarını çekerek and içtiği görüntülere ilişin AK Parti'nin görüşlerinin sorulması üzerine, ülkenin tarihinde ve dünya tarihinde ilk defa kara, hava ve deniz kuvvetlerinde 3 kız öğrencinin birinci olduğuna dikkati çekerek, "Biz, 'Türkiye Yüzyılı kadınların da yüzyıl olacak', 'Türkiye Yüzyılı bir bakıma da kadınların yüzyılı' diyorduk. Bu mottomuzun altını dolduran yaklaşımlardan, sonuçlardan bir tanesi oldu." dedi.

"Türk Silahlı Kuvvetleri göz bebeğimizdir." diyen Çelik, Türk Silahlı Kuvvetlerinin her zaman için vatan görevini yüksek bir şuurla ve disiplin anlayışıyla yapmasının esas olduğunu dile getirdi.

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Geçmişte ordunun üzerinden, askeri vesayet üretilmesinin birtakım yabancı projeler çerçevesinde en çok Türk Silahlı Kuvvetlerine zarar verdiğine işaret eden Çelik, gençlerin mezuniyet sevincini vatandaşların paylaşması ve takdir etmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Çelik, bu görüntüler neticesinde birilerinin yaptığı açıklamalara bakarak, geçmişte yaşanmış birtakım kötü tecrübelerin anımsatılması, demokratik hafızada iz ve yara bırakmış birtakım olayların gündeme gelmesi konusunda da demokratik hakkını kullanan vatandaşların eleştirinin de takdirle ve saygıyla karşılanması gerektiğini söyledi.

Burada, "kötü niyetli bir konu" olduğuna dikkati çeken Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birtakım siyasetçi, aydın, emekli asker bu görüntülerden işte 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir mesaj verildi' ve 'Bu görüntülerden işte hükümete karşı bir mesaj verildi'. İşte 'Hükümet Türkiye'yi şöyle şöyle kapatmaya çalışıyordu, AK Parti'ye buna karşı bir direniş kılıcı çekildi' gibisinden üslupla konuşmaları, asıl bunların yaptığı şey işte o eski vesayet anlayışının diriltilmeye çalışılması meselesidir. Bir de bunlara cevap vereyim derken, milletin imkanlarıyla göz bebeği gibi baktığı Türk Silahlı Kuvvetlerinin geleceği için yetiştirilmiş bu teğmenlere hakaret edilmesi de kabul edilemez. Bunlar milletin evlatlarıdır."