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Haber Giriş: 13.07.2020 - 13:07,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Ermenistan'a tepki

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Son dakika haberi: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Ermenistan'a tepki
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AK Parti Sözcüsü Çelik, Ermenistan'ın, Azerbaycan'a yönelik saldırısına, ''Ermenistan saldırganlığının karşılıksız kalmayacağından emin olsun. Ermenistan’ın Azerbaycan’ımıza saldırganlığını şiddetle kınıyoruz.'' sözleriyle tepki gösterdi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Ermenistan saldırganlığının karşılıksız kalmayacağından emin olsun. Ermenistan'ın Azerbaycan'ımıza saldırganlığını şiddetle kınıyoruz. Şehitlerimize rahmet diliyoruz. Her şart altında ve her zaman Azerbaycan’ın yanındayız" dedi.



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