Son dakika haberi: AK Parti Sözcüsü Çelik’ten ABD'ye tepki: Tümüyle yanlış bir karar

AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter hesabından ABD'nin GKRY yönelik silah ambargosunu kaldırması kararına ilişkin değerlendirmede bulundu.



Çelik, "ABD'nin Kıbrıs Rum Yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırması tümüyle yanlış bir karardır. Rum yönetimi Ada'da istikrarsızlığı ve çözümsüzlüğü üreten taraftır. Bu karar, Rum yönetiminin hukuksuz taleplerini teşvik etmektir. Türkiye ve KKTC, hukuk, diplomasi ve hakkaniyet dışında hiçbir yolla karar almaya zorlanamaz. Biz hakkaniyet temelinde müzakereden yanayken, Yunanistan korsan anlaşmalarla bu zemini tahrip etmiştir. Güney Kıbrıs Yönetimi asla Kıbrıs Türklerinin haklarını gasbedemez" dedi.



'TÜRKİYE HİÇBİR HAKSIZLIĞA İZİN VERMEYECEKTİR'



Çelik, Türkiye'nin garantör ülke olarak KKTC'nin hak ve menfaatlerini korumaya muktedir olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımızın mesajı açıktır; hak ve menfaatlerimiz konusunda hiçbir dayatmayı kabul etmeyiz ve asla taviz vermeyiz. Türkiye, KKTC’ye yapılmak istenen hiçbir haksızlığa izin vermeyecektir" diye konuştu.

ABD’nin Kıbrıs Rum Yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırması tümüyle yanlış bir karardır.

Rum yönetimi Ada’da istikrarsızlığı ve çözümsüzlüğü üreten taraftır.

Bu karar, Rum yönetiminin hukuksuz taleplerini teşvik etmektir. — Ömer Çelik (@omerrcelik) September 2, 2020

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY'DAN AÇIKLAMA



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD'nin Güney Kıbrıs Kesimi'ne silah ambargosunu kaldırmasına yönelik "Bölgede çatışma riskini artıracak bu tür yaklaşımlara karşı Türkiye olarak KKTC’nin ve Kıbrıs Türkü'nün güvenliğini, huzur ve refahını garanti altına alacak adımları atmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ambargonun kaldırılmasının Avrupa'nın adada yaptığı hataların ABD tarafından tekrarlanması olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bölgede çatışma riskini artıracak bu tür yaklaşımlara karşı Türkiye olarak KKTC'nin ve Kıbrıs Türkü'nün güvenliğini, huzur ve refahını garanti altına alacak adımları atmaya devam edeceğiz. Türkiye ve KKTC, bölgede kendilerine karşı oynanan oyunların farkındadır. Millet olarak kararlılıkla ve kenetlenmiş bir halde bu oyunları birlikte bozacak, geleceğe beraberce yürüyecek, bu oyunların parçası olanları da affetmeyecektir."



AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ KURTULMUŞ'TAN TEPKİ



AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "ABD'nin aldığı bu karar hem Akdeniz'deki hem de Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimin artmasına yol açacak siyaset dışı ve basiretsiz bir karardır." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, ABD'nin Güney Kıbrıs Kesimi'ne silah ambargosunu kaldırmasına yönelik Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin silah ambargosunu kaldırmaya yönelik aldığı kararın Türkiye'ye karşı müttefiklik ruhuna uymayan önyargılı bir karar olduğunu belirten Kurtulmuş, "ABD'nin aldığı bu karar hem Akdeniz'deki hem de Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimin artmasına yol açacak siyaset dışı ve basiretsiz bir karardır. Kıbrıs adasındaki barışa zarar verecek bu adaletsiz kararın garantör ülke olarak karşısında duracağız ve bölgenin huzuru ve esenliği için uluslararası hukuktan aldığımız güçle yolumuza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

