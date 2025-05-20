Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Çelik: Özgür Özel'in dış politika konuşacak kapasitesi yok

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik A Haber'de açıklamalarda bulundu.

Sözcü Çelik'in açıklamalarında öne çıkanlar şöyle:

"DÜNYA LİDERLERİ ÇÖZÜMÜ ERDOĞAN'DA ARIYOR"

Avrupa faşistlerinin tercümanlığını yapıyor. Bütün dünya söylüyor, Cumhurbaşkanımız küresel bir lider olarak diplomasi masalarında aranıyor. Özgür Özel herhangi bir krizde arabulucuk yapacak bir siyasi tecrübeye sahip değil. Özgür Özel not vermesi gereken değil, not verilmesi gereken bir kişi. Dünya liderleri çözümü Erdoğan'da arıyor. Erdoğan süper ligde, Özel amatörde bile değil.

"ÖZEL HER ZAMAN SALDIRGANLIKLA GÜNDEME GELİYOR"

Bugünkü genel başkanlığını bir takım hiziplerin geçici olarak ittifakına borçlu. Bu durumu konsolide edebilmek için Cumhurbaşkanımızla kendisini eşitlemeye çalışıyor. Bunun gideceği hiçbir yer yok. Gerilim siyaseti Özel'in bir taktiği. Özel her zaman saldırganlıkla gündeme geliyor.