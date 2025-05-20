×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Çelik: Özgür Özel'in dış politika konuşacak kapasitesi yok

Güncelleme Tarihi:

#Ömer Çelik#AK Parti#Sözcü Çelik
Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Çelik: Özgür Özelin dış politika konuşacak kapasitesi yok
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2025 22:27

Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştirerek "Dış politika konuşacak kapasitesi yok. Erdoğan Süper Lig'de, Özel amatörde bile değil" dedi.

Haberin Devamı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik A Haber'de açıklamalarda bulundu.

Sözcü Çelik'in açıklamalarında öne çıkanlar şöyle:

"DÜNYA LİDERLERİ ÇÖZÜMÜ ERDOĞAN'DA ARIYOR"

Avrupa faşistlerinin tercümanlığını yapıyor. Bütün dünya söylüyor, Cumhurbaşkanımız küresel bir lider olarak diplomasi masalarında aranıyor. Özgür Özel herhangi bir krizde arabulucuk yapacak bir siyasi tecrübeye sahip değil. Özgür Özel not vermesi gereken değil, not verilmesi gereken bir kişi. Dünya liderleri çözümü Erdoğan'da arıyor. Erdoğan süper ligde, Özel amatörde bile değil.

"ÖZEL HER ZAMAN SALDIRGANLIKLA GÜNDEME GELİYOR"

Bugünkü genel başkanlığını bir takım hiziplerin geçici olarak ittifakına borçlu. Bu durumu konsolide edebilmek için Cumhurbaşkanımızla kendisini eşitlemeye çalışıyor. Bunun gideceği hiçbir yer yok. Gerilim siyaseti Özel'in bir taktiği. Özel her zaman saldırganlıkla gündeme geliyor. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ömer Çelik#AK Parti#Sözcü Çelik

BAKMADAN GEÇME!