Son dakika haberi: AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu alçak ifadeler o politikacıların alnına yapışır
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ‘’ Yunanistan’da bir gazetenin Cumhurbaşkanımıza dönük çirkin ve alçakça ifadelerini şiddetle kınıyoruz. Bu alçakça yayınların arkasında bazı Yunanlı politikacıların Türkiye hakkındaki zehirli dili var. Bu alçak ifadeler o politikacıların alnına yapışır.’’ açıklamasında bulundu.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ‘’Yunanistan’da bir gazetenin Cumhurbaşkanımıza dönük çirkin ve alçakça ifadelerini şiddetle kınıyoruz. Bu alçakça yayınların arkasında bazı Yunanlı politikacıların Türkiye hakkındaki zehirli dili var. Bu alçak ifadeler o politikacıların alnına yapışır.’’ açıklamasında bulundu.
Yunanistan’da bir gazetenin Cumhurbaşkanımıza dönük çirkin ve alçakça ifadelerini şiddetle kınıyoruz.— Ömer Çelik (@omerrcelik) September 19, 2020
Bu alçakça yayınların arkasında bazı Yunanlı politikacıların Türkiye hakkındaki zehirli dili var.
Bu alçak ifadeler o politikacıların alnına yapışır.
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