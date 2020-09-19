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Haber Giriş: 19.09.2020 - 11:20 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu alçak ifadeler o politikacıların alnına yapışır

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Son dakika haberi: AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu alçak ifadeler o politikacıların alnına yapışır
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ‘’ Yunanistan’da bir gazetenin Cumhurbaşkanımıza dönük çirkin ve alçakça ifadelerini şiddetle kınıyoruz. Bu alçakça yayınların arkasında bazı Yunanlı politikacıların Türkiye hakkındaki zehirli dili var. Bu alçak ifadeler o politikacıların alnına yapışır.’’ açıklamasında bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ‘’Yunanistan’da bir gazetenin Cumhurbaşkanımıza dönük çirkin ve alçakça ifadelerini şiddetle kınıyoruz. Bu alçakça yayınların arkasında bazı Yunanlı politikacıların Türkiye hakkındaki zehirli dili var.  Bu alçak ifadeler o politikacıların alnına yapışır.’’ açıklamasında bulundu.

İletişim Başkanı Altundan, Cumhurbaşkanı Erdoğana hakaret eden Yunan gazetesine kınama
İletişim Başkanı Altun'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden Yunan gazetesine kınama
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