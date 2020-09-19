Son dakika haberi: AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu alçak ifadeler o politikacıların alnına yapışır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ‘’Yunanistan’da bir gazetenin Cumhurbaşkanımıza dönük çirkin ve alçakça ifadelerini şiddetle kınıyoruz. Bu alçakça yayınların arkasında bazı Yunanlı politikacıların Türkiye hakkındaki zehirli dili var. Bu alçak ifadeler o politikacıların alnına yapışır.’’ açıklamasında bulundu.

Yunanistan’da bir gazetenin Cumhurbaşkanımıza dönük çirkin ve alçakça ifadelerini şiddetle kınıyoruz.

Bu alçakça yayınların arkasında bazı Yunanlı politikacıların Türkiye hakkındaki zehirli dili var.

Bu alçak ifadeler o politikacıların alnına yapışır. — Ömer Çelik (@omerrcelik) September 19, 2020