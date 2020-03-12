Son dakika haberi... AK Parti kampı ertelendi
AK Parti'nin 3-4-5 Nisan'da yapılması planlanan kampı Corona Virüs önlemleri nedeniyle ertelendi. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti'nin 3-5 Nisan'da planlanan Kızılcahamam kampının ramazan ayı sonrasına ertelendiğini bildirdi.
AK Parti, Corona Virüs tedbirleri kapsamında Kızılcahamam'da gerçekleşecek istişare ve değerlendirme toplantısını erteleme kararı aldı. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı "3-4-5 Nisan 2020 tarihlerinde Kızılcahamam'da yapılması planlanan AK Parti 30'uncu istişare ve değerlendirme toplantısı, Corona Virüs önlemleri dolayısıyla ertelenmiştir" dedi. Kampın Ramazan Bayramı sonrasına ertelendiği öğrenildi.
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