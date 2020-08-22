Son dakika haberi: Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan RTÜK'e Netflix başvurusu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Netflix'te, 9 Eylül 2020 itibariyle yayınlanmaya başlanacak olan ve 11 yaşındaki bir çocuğu konu alan filme ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Netflix isimli yayın platformunda, 9 Eylül 2020 itibariyle yayınlanmaya başlanacak olan ve 11 yaşındaki bir çocuğu konu alan bir filmle ilgili olarak aşağıdaki bilgilendirmenin yapılması gereği duyulmuştur: Netflix, söz konusu filmin tanıtımında 'dişiliğini keşfederek aile geleneklerine meydan okuyan' bir çocuk tanımlanmasında bulunmuş, yine 'çocuk filmi' görüntüsündeki yapımı izlemek için abonelerine izleyici kitle yaşının 18 yaş ve üzeri olduğu bilgisini paylaşmıştır. Bakanlığımız Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, filmin, çocukların ihmal ve istismara açık hale gelmelerine neden olabileceği ve psikososyal gelişimlerini olumsuz yönde etkileyeceği değerlendirilmiştir. Konuya ilişkin gerekli tedbirlerin alınması ve filmin değerlendirilmesi için Bakanlığımız tarafından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) 20 Ağustos 2020 tarihi itibariyle resmî yazı ile talepte bulunulmuştur. Çocuklarımızın her hangi bir mecrada metalaştırılmasına, ihmal ve istismara açık hale getirilmesine karşı her daim mücadelemizi sürdüreceğiz" denildi.

❗️Netflix İsimli Yayın Platformunda Yayınlanması Planlanan 11 Yaşındaki Bir Çocuğu Konu Alan Film ile İlgili Basın Açıklamasıhttps://t.co/LsKxfF4dLM pic.twitter.com/AhtLFAnZvd — T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (@ailevecalisma) August 22, 2020

NETFLİX ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Netflix’in 9 Eylül’de yayınlanacak yeni filmi ‘Minnoşlar’, tanıtım afişindeki görselde çocukları metalaştırdığı ve pedofiliye özendirdiği gerekçesiyle eleştirilerin odağı olmuştu. Tepkilerin ardından Netflix özür metni yayınlayıp, afişi değiştirmişti.

Yönetmen Maïmouna Doucouré’nin çektiği ‘Minnoşlar’ filminin 18 Ağustos’ta yayınlanan afişinde, 11 yaşındaki kız çocukları ‘twerk’ isimli dansı yaparken görüldü. Afişin konu kısmında ise “11 yaşındaki Amy, twerk yapan bir dans grubuna hayran kalır. Onlara katılmak umuduyla dişiliğini keşfetmeye başlayarak aile geleneklerine meydan okur” ifadelerine yer verildi. Netflix de filme +18 ibaresi koyunca, hem dünyada hem de Türkiye’de büyük eleştiri alan film #NetflixPedofilia etiketiyle sosyal medya gündemine oturmuştu.