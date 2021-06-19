Son dakika haberi... AFAD ve Valilikten İstanbul için turuncu uyarı: Sağanak yağış kuvvetli olacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara Bölgesi (Çanakkale hariç), Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Eskişehir, Kütahya ve Çankırı çevreleri ile Ankara’nın kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

İstanbul Valiliği'nin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin raporuna göre;

yağışların yarın (19 Haziran) aralıklı ve yerel olarak kuvvetli, yer yer çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış şeklinde devam edeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre;

Bugün ve yarın (19.06.2021) İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli yer yer çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Kuvvetli yağışların 19.06.2021 Cumartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek; sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

AFAD DA UYARDI

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabından yağış uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada “Meteoroloji’den alınan bilgilere göre, Cumartesi ilk saatlerden itibaren Marmara’nın güney ve doğusunda, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Kütahya, Eskişehir ile Çankırı çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun” denildi.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çanakkale haricinde bölge yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE 20°C, 28°C



Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 19°C, 23°C



Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ 16°C, 27°C



Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ 18°C, 25°C



Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Manisa, Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri ile Aydın'ın iç, İzmir'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 12°C, 25°C



Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 21°C, 30°C



Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 19°C, 31°C



Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğusu ile yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 16°C, 30°C



Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 20°C, 31°C



Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 21°C, 30°C



Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 21°C, 29°C



Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 14°C, 27°C



Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam Eskişehir çevreleri ile yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeybatı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 15°C, 28°C



Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANKIRI 13°C, 28°C



Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 13°C, 25°C



Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA 17°C, 29°C



Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 10°C, 25°C



Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE 14°C, 29°C



Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde ve yarın (Cumartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 20°C, 25°C



Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 17°C, 24°C



Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 15°C, 31°C



Parçalı bulutlu

BAYBURT 11°C, 35°C



Parçalı bulutlu

SAMSUN 17°C, 26°C



Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON 19°C, 25°C



Parçalı, yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 12°C, 33°C



Parçalı ve az bulutlu

KARS 12°C, 32°C



Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 16°C, 35°C



Az bulutlu

VAN 13°C, 31°C



Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 22°C, 37°C



Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR 23°C, 40°C



Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 21°C, 33°C



Az bulutlu

SİİRT 24°C, 40°C



Az bulutlu ve açık

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