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AA
Haber Giriş: 01.11.2020 - 07:24 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: AFAD: İzmir'deki depremde can kaybı 43 oldu

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Son dakika haberi: AFAD: İzmir'deki depremde can kaybı 43 oldu
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Gelen son dakika bilgisine göre, AFAD, İzmir'deki depremde can kaybının 43'e yükseldiğini açıkladı.

AFAD, deprem sonrasında, büyüklüğü 4'ün üzerinde 40 artçı olmak üzere, toplam 786 artçı sarsıntı yaşandığını bildirdi. Yapılan açıklamada, saat 07:00 itibariyle elde edilen bilgiler şöyle aktarıldı:

"SAKOM'dan alınan bilgilere göre; 1'i boğulma sonucunda olmak üzere toplam 43 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 896 vatandaşımızdan 667'si taburcu edilmiş olup, 229 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. İzmir'de halen 9 binada arama kurtarma çalışması yürütülmektedir."

 

 

 

 

 

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