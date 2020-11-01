Son dakika haberi: AFAD: İzmir'deki depremde can kaybı 43 oldu

AFAD, deprem sonrasında, büyüklüğü 4'ün üzerinde 40 artçı olmak üzere, toplam 786 artçı sarsıntı yaşandığını bildirdi. Yapılan açıklamada, saat 07:00 itibariyle elde edilen bilgiler şöyle aktarıldı:

"SAKOM'dan alınan bilgilere göre; 1'i boğulma sonucunda olmak üzere toplam 43 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 896 vatandaşımızdan 667'si taburcu edilmiş olup, 229 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. İzmir'de halen 9 binada arama kurtarma çalışması yürütülmektedir."