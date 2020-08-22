MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberi: Adana'da korkutan yangın! Alevler tüm fabrikayı sardı
GeriGündem Son dakika haberi: Adana'da korkutan yangın! Alevler tüm fabrikayı sardı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA) - AA
Haber Giriş: 22.08.2020 - 04:06 |  Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Adana'da korkutan yangın! Alevler tüm fabrikayı sardı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberi: Adana'da korkutan yangın! Alevler tüm fabrikayı sardı
Abone Olgoogle-news

Son dakika haberine göre, Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.

Son dakika haberi... Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Yenidam Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede tüm fabrikayı saran alevlere, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İçinde kimsenin olmadığı öğrenilen fabrika civarında, polis ekiplerince güvenlik önlemi alındı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle