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AA
Haber Giriş: 21.07.2020 - 11:11,Son Güncelleme:

Son dakika haberi! Adana Adliyesi'nde hareketli anlar... Yaralılar var

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Adana Adliye binası önünde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Polis, adliye çevresinde güvenlik önlemlerini sürdürüyor.

Alınan bilgiye göre, adliye önünde iki grup tartışmaya başladı. Taraflardan bir kişinin demirle saldırması üzerine tartışma kavgaya dönüştü.

Bu sırada bir şüphelinin adliye binasına kaçan gruba ateş açması sonucu biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Arbede sırasında 2 çocuğun daha aldıkları darbeler nedeniyle yaralandıkları öğrenildi. 

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, baygınlık geçiren bir kişiye 112 ekipleri müdahale etti. 

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Polis, adliye çevresinde güvenlik önlemlerini sürdürüyor.

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