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AA
Haber Giriş: 14.08.2020 - 11:47,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Gül'den 'Doğu Akdeniz' açıklaması

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Son dakika haberi: Adalet Bakanı Gül'den 'Doğu Akdeniz' açıklaması
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Adalet Bakanı Gül, "Yunanistan ile Mısır arasında gerçekleştirilmeye çalışılan 'münhasır ekonomik bölge' anlaşması uluslararası hukuka aykırıdır." dedi. Bakan Gül ayrıca, "Türkiye'yi, en uzun kıyı şeridi olmasına rağmen, Doğu Akdeniz'den dışlama girişimlerinin uluslararası hukukta yeri yoktur." ifadelerinde bulundu.

Adalet Bakanı Gül, "Yunanistan ile Mısır arasında gerçekleştirilmeye çalışılan 'münhasır ekonomik bölge' anlaşması uluslararası hukuka aykırıdır." ifadelerini kullandı.

Gül, "Türkiye'yi, en uzun kıyı şeridi olmasına rağmen, Doğu Akdeniz'den dışlama girişimlerinin uluslararası hukukta yeri yoktur." değerlendirmesini yaptı.

Adalet Bakanı Gül, "Doğu Akdeniz'de Türkiye'siz yürütülmeye çalışılan enerji politikalarının uluslararası hukuk nezdinde tutar hiçbir tarafı yoktur." dedi.

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