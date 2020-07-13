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AA
Haber Giriş: 13.07.2020 - 14:58,Son Güncelleme:

Son dakika haberi... Adalet Bakanı Gül: 4 bin 130 sanığa ceza verildi

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Son dakika haberi... Adalet Bakanı Gül: 4 bin 130 sanığa ceza verildi
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Adalet Bakanı Gül, "Yargı, 289 darbe davasından 275’inin ilk derece yargılamalarını sonuçlandırmış, bugüne kadar 2 bin 332’si müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet olmak üzere 4 bin 130 sanığa hak ettikleri cezaları vermiştir." açıklamasında bulundu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Üsküdar Belediyesi, Marmara Üniversitesi ve 15 Temmuz Derneği ortaklığında hazırlanan IV. Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu'na katıldı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Yargı, 289 darbe davasından 275’inin ilk derece yargılamalarını sonuçlandırmış, bugüne kadar 2 bin 332’si müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet olmak üzere 4 bin 130 sanığa hak ettikleri cezaları vermiştir." dedi.

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