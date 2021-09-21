Son dakika haberi: ABD'li iş insanlarına seslendi... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli çağrı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’ta TAİK tarafından düzenlenen “11. Türkiye Yatırım Konferansı”nda ABD'li iş insanlarına seslendi.

ABD ve Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ortaklığa vurgu yapan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Geçtiğimiz mayıs ayında bazı ABD'li şirketlerin yöneticileriyle fikir alışverişinde bulunmuş yeni işbirliği ve yatırım imkanlarını ele almıştık. Türkiye ve ABD iki güçlü stratejik ortak ve 70 yıllık müttefiktir.

Son dönemde yaşanan kritik gelişmeler ülkelerimiz arasındaki ortaklığın önemini bir kez daha göstermiştir. Devletler de bazı zamanlar görüş ayrılıkları yaşayabilir. Biz bunları karşılıklı saygı çerçevesinde diyalogla aşılabileceğini inanıyoruz.

Değerli dostum başkan Biden ile 14 Haziran'da Brüksel'de yaptığımız samimi ve kapsamlı görüşmede bu konudaki ortak irademizi teyit ettik. Sayın Başkan ile ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesinin hem mümkün hem de gerekli olduğu hususunda tam bir mutabakat içindeyiz. İkili ticaret hacmimizi 100 milyar dolara ulaştırmaya yönelik kararlığımızı beraberce vurguladık.

YIL SONU HEDEFİ 25 MİLYAR DOLAR

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Ticaret hacmimiz geçen sene 21 milyar dolara yükselmiştir. ABD, Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında 3. sırada yer almaktadır. İkili ticaret hacmimizin yıl sonunda 25 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz.

Ekonomik ve ticari ilişkilerimizin gelişmesinde karşılıklı yatırımlarımızın artan önemi bulunuyor. ABD'nin Türkiye'deki yatırımları 13 milyar doları buldu. Türk yatırımcıları da ABD'de 7.2 milyar dolarlık yatırım yaptı. Ülkemiz salgın dönemi boyunca küresel tedarik zincirinin güvenilir bir halkası olduğunu göstermiştir.

Asya merkezli üretim ağına alternatif arayışında Türkiye stratejik konumuyla daha ön plana çıkmıştır. 2020 yılını büyüme ile kapattık. Geçtiğimiz yıl 1.8 büyüme oranıyla G20 ülkeleri arasında 2. sırada yer aldık. Bu ivmeyi 2021'in ilk çeyreğinde yüzde 7.2 oldu İhracatta yıllık bazda 210 milyar doları geride bıraktık.

Tek gündemi Türk-Amerikan ilişkilerini zehirlemek olan bazı lobilerin gerçek amacını çok iyi gördüğünüzü biliyorum. Art niyetli, hukuki ve tarihi gerçeklerden uzak faaliyetlere karşı sağlam bir duruş sergileyeceğinize inanıyorum.