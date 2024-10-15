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Son dakika haberi... ABD'den Timur Cihantimur kararı

Güncelleme Tarihi:

#Timur Cihantimur#ABD#Türkiye
Son dakika haberi... ABDden Timur Cihantimur kararı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2024 19:22

Son dakika haberi... ABD mahkemesi İstanbul’daki ölümlü trafik kazasının ardından ABD’ye kaçırılan Timur Cihantimur'un Türkiye’ye iade kararını tarafların son yazılı savunmaları sonrasına bıraktı.

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ABD mahkemesi İstanbul’daki ölümlü trafik kazasının ardından ABD’ye kaçırılan Timur Cihantimur'un Türkiye’ye iade kararını tarafların son yazılı savunmaları sonrasına bıraktı.

NE OLMUŞTU?

Eyüpsultan'da 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Acı hayatını kaybetmişti.

Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un kaza yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp annesiyle önce Mısır'a, ardından da ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.

Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmiş, Florida federal mahkemenin kararı üzerine Cihantimur ve Tok, 14 Haziran'da Boston'da polis tarafından yakalanmıştı.

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18 Haziran'da ayrı saatlerde ilk kez mahkemeye çıkarılan anne oğulun tutukluluk hallerinin devamına karar verilmişti.

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#Timur Cihantimur#ABD#Türkiye

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