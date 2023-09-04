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Son dakika haberi: ABD'den Erdoğan-Putin zirvesiyle ilgili CNN Türk'e özel açıklama: ABD, Türkiye'ye minnettar

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#Erdoğan#Putin#ABD
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2023 18:38

ABD Dışişleri Bakanlığı, Soçi'de gerçekleştirilen Erdoğan-Putin zirvesiyle ilgili CNN Türk Washington Temsilcisi Yunus Paksoy'a özel değerlendirmede bulundu. Açıklamada, "Hayat kurtaran tahıl girişimine aracılık etme çalışmaları nedeniyle ABD ve BM Türkiye'ye minnettardır" ifadeleri kullanıldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in Soçi'deki zirvesi sona erdi. ABD Dışişleri Bakanlığı, Soçi'de gerçekleştirilen Erdoğan-Putin zirvesiyle ilgili CNN Türk Washington Temsilcisi Yunus Paksoy'a özel değerlendirmede bulundu. Paksoy, açıklamaya ilişkin şu bilgileri aktardı:

Görüşme ABD'de de büyük beklentiyle izleniyordu. Tahıl anlaşmasına dönüş olacak mı diye. İlk tepki CNN Türk'e verildi. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Rusya'yı tahıl anlaşmasını uygulamaya çağırıyoruz. Hayat kurtaran tahıl girişimine aracılık etme çalışmaları nedeniyle ABD ve BM Türkiye'ye minnettardır" denildi.

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#Erdoğan#Putin#ABD

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