Son dakika haberi: ABD ile Türkiye arasında kritik görüşme!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Bakan Akar ile ABD'li mevkidaşı Austin arasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin paylaşılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Olumlu ve yapıcı geçen görüşmede, NATO Zirvesi sonrası bölgesel ve ikili savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulmuştur."

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Olumlu ve yapıcı geçen görüşmede, NATO Zirvesi sonrası bölgesel ve ikili savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulmuştur.#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/IkR3U8SUJ8 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 19, 2021

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