MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberi: ABD ile Türkiye arasında kritik görüşme!
GeriGündem Son dakika haberi: ABD ile Türkiye arasında kritik görüşme!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 19.06.2021 - 21:46 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: ABD ile Türkiye arasında kritik görüşme!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberi: ABD ile Türkiye arasında kritik görüşme!

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Akar ile Austin görüşmede NATO Zirvesi sonrası bölgesel, ikili savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Bakan Akar ile ABD'li mevkidaşı Austin arasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin paylaşılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Olumlu ve yapıcı geçen görüşmede, NATO Zirvesi sonrası bölgesel ve ikili savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulmuştur."

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi