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HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberi: 9 Temmuz korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı!
GeriGündem Son dakika haberi: 9 Temmuz korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı!
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Haber Giriş: 09.07.2020 - 20:07,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: 9 Temmuz korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı!

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Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre, son 24 saatte 1024 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 209 bin 962, can kaybı 5 bin 300 oldu.

Son dakika haberi... Bakan Koca, 9 Temmuz Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu Twitter'dan paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 1024 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 209 bin 962, can kaybı 5 bin 300 oldu.

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yoğun bakım hasta sayımızdaki artış eğilimi yavaşladı. Entübe hasta sayımız 7 azaldı. İyileşen hasta sayımız, yeni tanı konanların iki katından fazla. Maske ve mesafe kuralına uyumdaki artışa bağlı olarak, vaka sayılarında küçük azalmalar devam ediyor" dedi.

Son dakika haberi: 9 Temmuz korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı


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