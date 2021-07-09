Son dakika haberi: 9 Temmuz corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, 9 Temmuz corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 228 bin 924 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 670 kişinin testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti.



AŞILAMADA İKİ İL DAHA MAVİYE DÖNDÜ



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, aşılama haritasında iki ilin daha maviye döndüğünü belirterek, "Bugün iki ilimiz daha maviye döndü. Yeni örnek iller Kırklareli ve Çanakkale. Birlikte mücadelenin yeni sahası aşı olmaktır. Biran evvel aşınızı olun" ifadelerini kullandı









8 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 8 Temmuz corona virüs tablosundaki test sayısını 226 bin 427 olarak açıklarken, 5 bin 171 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 48 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 5 bin 012 olarak açıklanmıştı.









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