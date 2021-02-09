Son dakika haberi: 9 Şubat korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, 9 Şubat Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Son 24 saatin verilerine göre, 137 bin 712 test yapıldı. Koronavirüse yakalanan kişi sayısı 8 bin 636 olarak kaydedildi, semptom gösteren hasta sayısı ise 659 oldu.

Koronavirüs nedeniyle vefat edenlerin sayısı uzun bir süre sonra 100'ün altına düştü. Öte yandan, 8 bin 109 kişi koronavirüs hastası sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

8 ŞUBAT'TA TÜRKİYE KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığının açıkladığı 8 Şubat Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nda 139 bin 378 test sayısı görülmüştü. Vaka sayısı 8 bin 103, hasta sayısı 632 olarak kaydedilmiş, 103 kişi ise Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirmişti. Taburcu edilenlerin sayısı 8 bin 567 olarak saptanmıştı.