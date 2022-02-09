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Son dakika haberi: 9 Şubat corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! İşte aşılamada son durum

#Koronavirüs#Vaka#Covid-19
Son dakika haberi: 9 Şubat corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı İşte aşılamada son durum

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 452 bin 363 test yapılırken 108 bin 563 vaka belirlendi. Son günlerde maalesef vefatlarda artış olduğu görülüyor. Dün 241 vatandaşımız hayatını kaybederken, bugün 266 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi. Öte yandan hastalığa yakalanıp iyileşen sayısı ise 88 bin 647 oldu. Omicron'un ilk etkileyip, yayılım gösterdiği şehirlerde vaka sayılarında ciddi düşüş gerçekleştiğini belirten Bakan Koca, "Diğer şehirlerimizde de durumun benzer şekilde seyretmesi bekleniyor. Yine aynı şekilde, hastalığı daha ağır geçirenler yaşlılarımızla kronik hastalığı olanlar. Çözüm tedbir ve aşı." çağrısında bulundu.

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Sağlık Bakanlığı, 9 Şubat corona virüs tablosunu ve aşılamada son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 452 bin 363 Kovid-19 testi yapıldı, 108 bin 563 kişinin testi pozitif çıktı, 266 kişi yaşamını yitirdi.

BAKAN KOCA'DAN TEDBİR VE AŞI ÇAĞRISI

Sosyal medyadan paylaşım yapan Bakan Koca, "Omicron’un ilk etkileyip, yayılım gösterdiği şehirlerde vaka sayıları ciddi düşüş gösteriyor. Diğer şehirlerimizde de durumun benzer şekilde seyretmesi bekleniyor. Yine aynı şekilde, hastalığı daha ağır geçirenler yaşlılarımızla kronik hastalığı olanlar. Çözüm tedbir ve aşı." notunu düştü.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,69, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,68 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 143 milyon 478 bin 985'e yükseldi.

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En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Son dakika haberi: 9 Şubat corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı İşte aşılamada son durum

8 ŞUBAT TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 8 Şubat corona virüs tablosundaki test sayısını 452 bin 363 olarak açıklarken, 111 bin 96 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 241 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 82 bin 168 olarak açıklanmıştı.

Son dakika haberi: 9 Şubat corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı İşte aşılamada son durum

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#Koronavirüs#Vaka#Covid-19

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