Son dakika haberi... 9 Mayıs corona virüsü tablosu açıklandı! İşte bugünkü vaka sayısı ve kritik gelişmeler...

Koronavirüs (corona virüsü) tablosunda düşüş devam ediyor... Sağlık Bakanlığı'nın 9 Mayıs verilerine göre 197 bin 468 test yapılırken 15 bin 191 vaka belirlendi.

Hasta sayısı 2 bin 102 oldu. Koronavirüsten maalesef 293 vatandaşımızı kaybettik.

Koronavirüse yakalanıp iyileşenlerin sayısı ise 25 bin 694 olarak açıklandı.

8 MAYIS KORONA TABLOSU

8 Mayıs Türkiye koronavirüs hasta tablosunda 228 bin 873 test yapılmış 18 bin 52 vaka belirlenmişti. Koronavirüsten 281 kişi vefat ederken 28 bin 896 kişi taburcu olmuştu.

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