Son dakika haberi: 9 Mart korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

9 Mart Türkiye Günlük Korona Tablosu açıklandı. Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre; test sayısı 140 bin 828 olarak açıklanırken vaka sayısı 13 bin 755 olarak belirtildi. Koronavirüs salgınından maalesef 66 vatandaşımızı kaybettik. 8 bin 639 kişi ise taburcu oldu.

8 MART KORONAVİRÜS TABLOSU