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Son dakika haberi: 9 Mart korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 140 bin 828 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 755 kişinin testi pozitif çıktı, 66 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1289 oldu, 8 bin 639 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 640 bin 669'a yükseldi. Dünkü tabloya göre ağır hasta sayısı, vaka sayısı ve vefat sayısındaki artış dikkat çekti.
9 Mart Türkiye Günlük Korona Tablosu açıklandı. Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre; test sayısı 140 bin 828 olarak açıklanırken vaka sayısı 13 bin 755 olarak belirtildi. Koronavirüs salgınından maalesef 66 vatandaşımızı kaybettik. 8 bin 639 kişi ise taburcu oldu.
8 MART KORONAVİRÜS TABLOSU