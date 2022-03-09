Son dakika haberi: 9 Mart corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! İşte aşılamada son durum

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Sağlık Bakanlığı, 9 Mart corona virüs tablosunu ve aşılamada son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 366 bin 536 test yapılırken 33 bin 243 vaka belirlendi. Koronavirüsten maalesef 143 kişi hayatını kaybederken hastalığa yakalanığ iyileşenlerin sayısı 68 bin 822 olarak açıklandı.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,20, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,00 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 146 milyon 144 bin 478'e yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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8 MART TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 22 Şubat corona virüs tablosundaki test sayısını 365 bin 005 olarak açıklarken, 37 bin 407 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 130 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 69 bin 294 olarak açıklanmıştı.