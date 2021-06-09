Son dakika haberi...9 Haziran korona tablosu açıklandı! İşte bugünkü vaka sayısı ve corona virüsü ile ilgili son durum

Koronavirüste (corona virüsü) kritik süreç devam ediyor... Sağlık Bakanlığı'nın 9 Haziran verilerine göre 224 bin 193 test yapılırken 6 bin 454 vaka belirlendi.

Koronavirüsten maalesef 87 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1018 oldu, 6 bin 647 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 179 bin 833'e yükseldi.

HAFTALIK KORONAVİRÜS DURUMU

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,7, yatak doluluk oranı yüzde 49.9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60.0, ventilatör doluluk oranı yüzde 27.8, ortalama temaslı tespit süresi 7 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

8 HAZİRAN TABLOSU

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre dün 225 bin 527 test yapılırken 6 bin 6098 vaka belirlenmişti. Semptom gösteren hasta sayısı 557 olmuştu.

Koronavirüsten 557 kişi hayatını kaybederken hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı 5 bin 836 olarak açıklanmıştı.





7 HAZİRAN KORONA TABLOSU

Türkiye Covid-19 hasta tablosu dünkü verilerine göre test sayısı 218 bin 164 test yapılırken 5 bin 647 vaka belirlenmişti. Koronavirüsten 91 kişi hayatını kaybetmiş, 6 bin 576 kişi ise hastalığa yakalanıp iyileşmişti.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara