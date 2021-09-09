Son dakika haberi: 9 Eylül corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! İşte aşılamada son durum

Sağlık Bakanlığı, 9 Eylül corona virüs tablosunu ve aşılamada son durumu paylaştı. Bakanlığı paylaştığı verilere göre son 24 saatte 314 bin 793 test yapılırken 23 bin 846 vaka belirlendi. Koronavirüsten 257 kişi hayatını kaybederken hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı 31 bin 322'ye yükseldi.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82.05 ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 63.80 olarak kayda geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 50 milyon 930 bin 700'ü birinci doz, 39 milyon 599 bin 848'i ikinci doz, 9 milyon 287 bin 641'i üçüncü doz olmak üzere 100 milyon 267 bin 925'e yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Edirne, Çanakkale, Tekirdağ, Kilis, Yalova, Amasya, Aydın, Antalya ve Kırklareli oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Gümüşhane, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Bingöl, Muş, Siirt, Bayburt ve Bitlis oldu.

"ACI HABERİN SAYISI AZALDI"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük tabloda çarpıcı rakamları açıklarken "Vaka sayımız 23.846. Dünle bugün arasında lehimize 68 fark var. Dün 262 olan can kaybımız, bugün 257. Acı haberin sayısı azaldı. Bu farklarda, sayılarla ifade edilemeyecek sonuçlar var. Hayat var. Bugün 100 milyon doz aşıya ulaştık. Birlikte bu tabloyu tümden değiştirebiliriz." notunu düştü.

1 İL DAHA MAVİ



Türkiye'de aşılama seferberliği ise sürüyor. Aşılama risk haritasından sarı listede bulunan Ağrı, yüzde 75 aşılama oranına ulaşarak mavi listeye yükseldi.

8 EYLÜL TABLOSU

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı dünkü verilere göre test sayısı 308 bin 437 olurken semptom gösteren hasta sayısı ise 23 bin 914 olarak belirtilmişti. Koronavirüsten 262 kişi hayatını kaybetmişti.

7 EYLÜL TABLOSU

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 7 Eylül verilerine göre test sayısı 304 bin 864 olurken semptom gösteren hasta sayısı ise 23 bin 638 olarak belirtilmişti. Koronavirüsten 274 kişi hayatını kaybetmişti.

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