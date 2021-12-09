Son dakika haberi: 9 Aralık corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

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Sağlık Bakanlığı, 9 Aralık Corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte yapılan 350 bin 522 testte 19 bin 696 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 195 kişi hayatını kaybederken, 27 bin 263 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

AŞILAMADA SON DURUM



18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 90,97, 2’nci doz ortalaması yüzde 81,88 olarak ölçüldü.

Ayrıca, 1’inci dozda 56 milyon 468 bin 112, 2’nci dozda 50 milyon 821 bin 293 ve 3’üncü dozda 12 milyon 531 bin 916 olmak üzere toplam 121 milyon 394 bin 26 doz aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

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BAKAN KOCA'DAN AVRUPA ÖRNEĞİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük tabloyu dikkat çeken bir örnek ve önemli bir uyarı notuyla paylaştı. "Salgın son 6 haftada benzer günlük vaka sayılarıyla seyretti. Avrupa'da görülen ani artışlar ülkemizde görülmedi." ifadelerini kullanan Koca, paylaşımının devamında "Bu olumlu durumu sürdürmek ve kayıplarımızı azaltmak için eksik aşıları tamamlamalı tedbirden taviz vermemeliyiz." sözlerine yer verdi.

8 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 8 Aralık Corona virüs tablosundaki test sayısını 356 bin 254 olarak açıklarken, 20 bin 874 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 192 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 29 bin 883 olarak açıklanmıştı.