Son dakika haberi: 9 Ağustos corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, 9 Ağustos corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 245 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 731 kişinin testi pozitif çıktı, 117 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 7 bin 365 oldu.









AŞILAMADA SON DURUM



18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 67,89, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 47,75 olarak kayda geçti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 42 milyon 140 bin 662'si birinci doz, 29 milyon 637 bin 537'si ikinci doz, 5 milyon 774 bin 462'si üçüncü doz olmak üzere 77 milyon 552 bin 661'e yükseldi.



En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir, Tekirdağ ve İzmir oldu.



En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Batman, Gümüşhane, Bingöl, Siirt ve Iğdır olarak sıralandı.



'10 GÜN ÇOK ÖNEMLİ'



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vaka artışlarıyla ilgili önümüzdeki 10 gün önemine dikkat çekerek, "Vaka sayılarının artış hızının durağan hale gelmesi ve vaka sayılarının azalması için önümüzdeki 10 gün çok önemli. Tedbirlere uymalı ve aşı olmayı ihmal etmemeliyiz" ifadelerini kullandı



HAKKARİ MAVİYE DÖNDÜ



Hakkari, aşılanma oranında yüzde 75'i geçerek sarıdan maviye döndü. Bakan Koca, yaptığı açıklamada diğer iller Hakkari'yi örnek almalı diyerek, "Hakkâri, aşılanma oranıyla Covid-19’a karşı güçlü 13 il arasında. Oranın düşük olduğu Iğdır, Ağrı, Muş, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Hakkâri’nin aşı kararını, aşılanma hızını örnek almalı. Van’la Şırnak’tan %75’imiz aşılandık haberini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkent Ankara ve Ordu da aşılama tablosunda düşük riskli illeri gösteren maviye kategoriye döndü.









8 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 8 Ağustos corona virüs tablosundaki test sayısını 239 bin 637 olarak açıklarken, 22 bin 699 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 108 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 5 bin 835 olarak açıklanmıştı.

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