Son dakika haberi: 81 ile gönderildi! Bakanlık'tan yeni koronavirüs genelge

Ülkemizde de vaka ve hasta sayılarında görülen yükseliş nedeniyle yeni tedbir kararları alındığına vurgu yapılan genelgede, vatandaşlar tarafından amatör ve sportif amaçlı olarak gerçekleştirilen olta balıkçılığı faaliyetlerinin başta İstanbul olmak üzere sahil bantlarında fiziki mesafe kuralına aykırı şekilde kalabalıklara neden olduğu ve bu durumun da salgının bulaşma riskini artırdığına dikkat çekildi.

Genelgede, kontrollü sosyal hayat döneminde kişilerin kalabalıklar halinde bir araya gelmesine yol açan etkinliklerin mümkünse yapılmaması, yapılması durumunda ise fiziki mesafe kuralına uygun olarak gerçekleştirilmesi esas olduğu belirtildi.

Bu çerçevede amatör ve sportif amaçlı olta balıkçılığı faaliyetlerine yönelik olarak yeni kararlar alındığı ifade edildi. Genelgede olta balıkçılığı ile ilgili alınan kararlar şu şekilde sıralandı: